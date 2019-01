Lara Della Mea parteciperà ai Mondiali di sci alpino di Are

TARVISIO - Il presidente Flavio Roda ha ufficializzato con delibera numero 71 del 30 gennaio 2019 la spedizione italiana per i Campionati del mondo di Are di sci alpino. Gli atleti sono stati selezionati sulla base dei criteri definiti dalle direzioni agonistiche. Tra i convocati della squadra azzurra c'è anche la tarvisiana Lara Della Mea, che dopo le convincenti prestazioni nelle ultime gare di Coppa del Mondo si è guadagnata il pass per Are. Un'esperienza che le servirà per crescere e maturare ulteriormente.

Il Mondiale svedese comincerà il 4 febbraio per terminare il 17 febbraio. Saranno 11 i titoli in palio nelle cinque discipline individuali, maschili e femminili, più la gara a squadre. Ecco la lista dei convocati:

Maschi

Luca De Aliprandini

Stefano Gross

Christof Innerhofer

Matteo Marsaglia

Simon Maurberger

Manfred Moelgg

Dominik Paris

Giuliano Razzoli

Riccardo Tonetti

Alex Vinatzer

Femmine

Marta Bassino

Federica Brignone

Chiara Costazza

Irene Curtoni

Nicole Delago

Lara Della Mea

Sofia Goggia

Nadia Fanchini

Francesca Marsaglia