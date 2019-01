Già finita l'avventura sull'Isola dei Famosi per Taylor Mega

UDINE - E' già finita l'avventura sull'Isola del Famosi per Taylor Mega, l'influencer friulana che il pubblico di Canale 5 ha deciso di rimandare a casa alla seconda puntata. In nomination con lei c'erano Demetra Hampton e Kaspar Capparoni, salvati dal televoto.

Un passato da tossicodipendente

La 24enne di Carlino, al secolo Elisia Todesco, durante la sua permanenza in Honduras ha però avuto il tempo di raccontare alcune delle sue esperienze passate, come quella della tossicodipendenza. «E' durata sei mesi e ci sono uscita da sola», ha detto. Giovedì sera, in collegamento, ha anche avuto modo di parlare con la madre, a cui non avrebbe mai raccontato i suoi problemi con la droga.

Ma non doveva restare in Honduras 3 settimane?

Finisce quindi prima del tempo l'avventura di Taylor sull'Isola, proprio ora che si stava abituando all'idea di restare in Honduras per continuare a fare i conti con i fantasmi passati e presenti della sua vita. Lei che, nella prima puntata del reality, aveva pronosticato di restare nei panni della naufraga non più di tre settimane.