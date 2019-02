Incidente a Codroipo: feriti un ragazzo, una mamma e una bambina

CODROIPO - Tre persone sono rimaste ferite in seguito a un incidente stradale verificatosi nella serata di giovedì 31 gennaio sulla strada provinciale 39, all'altezza della frazione di San Martino di Codroipo. A scontrarsi sono state una Volkswagen Passat e una Fiat Panda.

Coinvolti nel sinistro un 22enne di Varmo, alla guida della Passat, una 40enne a bordo della Panda insieme alla figlioletta di 5 anni. Tutti sono rimasti feriti (la donna in maniera più grave) e sono stati portati in ospedale dai mezzi del 118. La Panda è finita ruote all'aria in mezzo a una delle aiuole spartiraffico.

All'origine dell'incidente pare ci sia una mancata precedenza. Sul posto, oltre al personale del 118, anche Vigili del Fuoco e Polizia stradale.