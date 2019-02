'Gli essenziali essenziali': a scuola di aromaterapia

UDINE - Venerdì 8 febbraio, dalle 20.30 alle 22, alla sede dell'Associazione Flor de Vida (via Giulio e Jacopo Andrea Pirona 4, Paparotti, Udine) è in programma 'Gli essenziali essenziali': classe base di Aromaterapia a cura della dottoressa Sara Nardini (psicologa-psicoterapeuta, ipnotista, fondatrice della Psicologia dell'Anima®, insegnante di Raja Yoga e Meditazione, esperta in terapie egizio-essene, terapie energetiche e aromaterapia, ricercatrice e studiosa di forestoterapia).

L'APPUNTAMENTO - Attraverso questa introduzione alla materia, i partecipanti potranno meglio comprendere cosa sono gli oli essenziali certificati di Grado Terapeutico® e come si possono utilizzare anche per aiutare per la salute fisica, emotiva e mentale. L'incontro, a offerta libera e consapevole, è aperto a tutti, previa prenotazione (obbligatoria).

Info e prenotazioni: Alizia 333.7992738 | Sara 347.5143519 |