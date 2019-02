Alla guida con la patente sospesa e usa il cellulare: auto sequestrata

UDINE - Gli era già stata ritirata la patente di guida, la gli agenti della Polizia stradale di Udine l'hanno pizzicato di nuovo al volante, tra l'altro impegno in una conversazione telefonica. E' quindi scattata una sanzione oltre al sequestro del mezzo. A finire nei guai è stato un 50enne udinese, sanzionato per la stessa condotta un anno fa. E' soltanto dei tanti casi segnalati dalla Polstrada che nell'ultima settimana ha intensificato i controlli, fermando 665 veicoli: 245 sono state le persone sottoposte al test dell'alcol, con 353 infrazioni riscontrate e 629 punti decurtati, oltre che con 8 patenti ritirate e 4 carte di circolazione.

Non tutti si allacciano la cintura di sicurezza

139 sono stati i soccorsi prestati a conducenti in difficoltà e 9 gli incidenti stradali rilevati, di cui 4 sulla viabilità ordinaria e 5 su quella autostradale, di cui 3 con lesioni. A tale proposito, la Polizia Stradale ha focalizzato i controlli sull’uso delle cinture di sicurezza, in modo tale da prevenire le gravi lesioni che conseguono in caso di incidente stradale. In questo ambito sono state riscontrate 29 infrazioni; 15 invece sono gli utenti sanzionati perché sorpresi alla guida con l’uso del telefono.

Fermata ancora un'auto immatricolato all'estero

Altro caso degno di nota è quello di un conducente straniero trovato alla guida del proprio veicolo ancora risultante immatricolato in Francia, nonostante l’uomo fosse residente in Italia da oltre 60 giorni. In base alla nuova normativa entrata in vigore nelle scorso mese di dicembre, il soggetto, oltre ad aver ricevuto il verbale di contestazione dell’illecito, dovrà optare se nazionalizzare il veicolo oppure trasferirlo all’estero.