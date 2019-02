Ubriaco ferma il traffico e insulta i carabinieri: denunciato

UDINE – Era talmente ubriaco da mettersi in mezzo alla strada nel tentativo di fermare le auto. Non solo, all’arrivo dei carabinieri ha iniziato a offendere e minacciare anche loro, ‘beccandosi’ così una denuncia per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le indicazioni sulla propria identità e ubriachezza.

E’ successo in viale Palmanova, a Udine. L’uomo prima camminava sul ciglio della strada, poi d’improvviso si è spostato al centro della carreggiata infastidendo le auto in transito. All’arrivo dei militari dell’Arma il 49enne ha cominciato a dare in escandescenza, insultando i carabinieri e rifiutandosi di fornire le proprie generalità.