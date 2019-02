Che tempo farà sabato 2 febbraio? Ve lo dice l'Osmer Fvg

UDINE - Nella notte e in mattinata precipitazioni molto intense sui monti, specie sulle Prealpi; quota neve in genere oltre i 1.800 metri, oltre i 1.500 metri circa in alta Carnia, oltre i 1.000-1.200 metri verso il Cadore e il Comelico; vento forte da sud in quota.

Su pianura e costa piogge abbondanti o intense e Scirocco anche forte sulla costa con mareggiate sulla fascia lagunare. In giornata attenuazione delle precipitazioni a iniziare da ovest e quota neve in calo a 1.000 metri; vento in calo. Dalla sera ulteriori precipitazioni moderate con quota neve sugli 800 metri circa.