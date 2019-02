Due donne investite alle porte di via Manin: sul posto il 118

UDINE – Due donne sono state urtate da un’auto mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali tra piazza Primo Maggio e via Manin. Il fatto è accaduto venerdì sera alle 19.20. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della Polizia locale di Udine.

Per fortuna la Peugeot 308 condotta da una 33enne di Udine procedeva a bassa velocità e per queste le due donne sono rimaste ferite solo in modo lieve. Sul posto sono comunque intervenuti i mezzi di soccorso che hanno trasportato le due ferite al Pronto Soccorso per accertamenti. Cadendo sull’asfalto hanno riportato alcune escoriazioni. Si tratta di una 49enne di Cassacco e di una 59enne di Nimis.