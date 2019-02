Lutto ad Adegliacco: è morto Orazio Adamo

TAVAGNACCO – La comunità di Adegliacco è in lutto per la scomparsa di Orazio Adamo, appena 41 anni, che lavorava come cuoco nel ristorante di famiglia, ‘Da Piera’. Ad anticipare la notizia è il Messaggero Veneto.

Classe 1977, Adamo si era dedicato alla sua vera passione, la cucina, solo da qualche anno. Prima disegnava carlinghe per aerei. Persona di compagnia e di buon cuore, la sua scomparsa ha rattristato non solo la comunità di Adegliacco, dove era ben voluto, ma anche quella di Martignacco, dove aveva lavorato.

I funerali di Orazio Adamo saranno celebrati lunedì alle 14.30 nella chiesa di Adegliacco.