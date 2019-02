Controlli straordinari dei carabinieri: 7 denunciati e 3 patenti ritirate

UDINE – Controlli straordinari dei carabinieri, nella serata di venerdì 1 febbraio, tra Udine e Tavagnacco. Sette i denunciati in stato di libertà, 3 le patenti ritirate e 72 le auto controllate durante il servizio realizzato sia lungo via Tricesimo che in ‘borgo stazione’.

Nel corso di un posto di controllo alla circolazione stradale effettuato lungo la via Tricesimo, a un afghano classe ‘87 e a due friulani rispettivamente classe ‘70 e ‘58, sorpresi alla guida delle proprie autovetture con un tasso alcoolico nel sangue superiore a quello consentito dal Codice della Strada, è stata ritirata la patente e ora dovranno rispondere del reato di guida in stato di ebbrezza.

L’operazione si è poi concentrato nella zona del ‘borgo stazione’. Tre stranieri denunciati in stato di libertà: due pakistani classe ‘95 e una rumena classe ‘86 sono stati sorpresi nelle vie limitrofe alla stazione in violazione del foglio di via obbligatorio dal comune di Udine. Un friulano classe ‘66, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, è stato sorpreso fuori dal proprio domicilio in orario notturno e in violazione della misura di prevenzione, e per tale ragione denunciato.