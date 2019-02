Si sente male mentre è alla guida: muore a 72 anni

CORNO DI ROSAZZO - Stava percorrendo con la sua auto via Papa Giovanni XXIII a Sant'Andrat dello Judrio, nel territorio di Corno di Rosazzo, quando si è sentito male. L'uomo, un 72enne di Cividale del Friuli, Giuseppe Marinig, si è accasciato senza più riprendersi, con la sua vettura che ha terminato la propria corsa contro un palo a bordo strada.

Inutili i soccorsi del personale del 118: per Marinig non c'è stato nulla da fare. L'allarme è scattato attorno alle 13, quando alcuni automobilisti di passaggio hanno notato la strana manovra dell'uomo. Come già detto, il malore gli è stato fatale. Sul posto, per i rilievi del caso, è intervenuta la Polizia stradale di Gorizia.