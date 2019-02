Spari nella notte a Roma: grave una promessa del nuoto del Fvg

PORDENONE - Spari in strada la scorsa notte nel quadrante Sud di Roma. È accaduto in piazza Eschilo, all'Axa, poco prima delle 2. Ferito un ragazzo che è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sulla vicenda sono in corso indagini dei poliziotti del commissariato di Ostia e della Squadra Mobile di Roma. Dalle primissime informazioni, sembra ci sia stata una rissa nella piazza nei pressi di un pub. Sono aperte tutte le ipotesi, anche quella dello scambio di persona, per il ferimento di Manuel Mateo Bortuzzo, 20 anni, nuotatore di Treviso. Il ragazzo era in compagnia di un amico quando è stato raggiunto da un colpo di pistola in una piazza del quartiere Axa di Roma. Nato a Trieste nel 1999, ha vissuto per lungo tempo a Sesto al Reghena.

Le sue condizioni sarebbero gravi

Sarebbero molto gravi le condizioni del ragazzo che è stato trasferito all'ospedale San Camillo di Roma per essere sottoposto a un intervento d'urgenza per bloccare l'emorragia interna toracica provocata dal proiettile che si sarebbe fermato su una vertebra. Poi sarà sottoposto a un'operazione neurochirurgica. Al vaglio le registrazioni delle telecamere di zona e il racconto di testimoni. Poco prima delle 2 la polizia è intervenuta in piazza Eschilo per la segnalazione di una rissa nei pressi di un pub. All'arrivo degli agenti però è stato trovato solo il ragazzo a terra agonizzante. Da chiarire se la rissa sia scoppiata precedentemente e se il 20enne, incensurato, ne sia stato coinvolto.

Spari partiti da un'auto o da uno scooter

Potrebbero essere partito da uno scooter o da un'auto gli spari che hanno ferito gravemente Manuel Bortuzzo. In un video delle telecamere di sorveglianza nella piazza si vedrebbero dei fari in lontananza e poi il ragazza, accanto ad un amico, che si accascia in terra.