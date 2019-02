Piove nei corridoi dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia

UDINE – Piove all’interno dell’ospedale di Udine. Con l’arrivo della pioggia, nel fine settimana, nei corridoi del Santa Maria della Misericordia sono spuntati secchi e contenitori vari per raccogliere l’acqua. E’ successo a partire da venerdì sera nel reparto di Radiologia d'urgenza, nel padiglione quattro dell'Azienda sanitaria universitario-ospedaliera di Udine. Un disagio non solo per quest’ala più vecchia dell’ospedale, ma anche in quella di più recente costruzione, e in particolare nel padiglione 15.

Una situazione che mette in difficoltà chi nell’ospedale ci lavora, costretto a fare zig-zag tra i secchi e le pozzanghere, e che crea un grande disagio per gli utenti, che di certo non si aspettano di trovare, in Friuli, una struttura sanitaria dove, dopo qualche giorno di pioggia intensa, si verifichino infiltrazioni piuttosto consistenti. Ovviamente l’attività dell’ospedale non ne ha risentito (e ci mancherebbe), ma non è di certo bello vedere nei corridoi secchi per raccogliere l’acqua piovana!