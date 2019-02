Università, Udine: «Superare il numero chiuso a medicina è possibile»

UDINE - «Premesso che la prima questione da affrontare riguarda l'adeguamento dei fondi per la specializzazione, superare il numero chiuso nei corsi universitari di medicina è possibile. La sperimentazione proposta dall'Università di Ferrara può rappresentare la seconda gamba dell'operazione avviata col percorso di 'biologia con curvatura biomedica', ideato e sperimentato dal liceo scientifico 'Leonardo da Vinci' di Reggio Calabria sin dal 2011». Lo afferma il senatore Mario Pittoni, presidente della commissione Cultura a palazzo Madama e responsabile Istruzione della Lega, che venerdì scorso a Ferrara ha partecipato alla discussione sul progetto.

«La proposta dell'Ateneo emiliano ispirata al modello francese - spiega Pittoni - prevede alcuni esami mirati in un arco di tempo definito, così da scoraggiare i 'perditempo' (che puntano sulla fortuna) e con la garanzia di maggiore efficacia rispetto agli attuali quiz per individuare attitudine e qualità dei candidati. Da parte sua la sperimentazione 'da Vinci', quest'anno presente in 80 licei classici e scientifici distribuiti in tutte le regioni, prevede 150 ore di lezione nel triennio (50 per ogni annualità) in cui i ragazzi possono verificare quanto sono portati a tale tipo di studi (abbandona più di uno studente su tre). Insieme le due esperienze possono quindi costituire un filtro qualitativo in grado da una parte di contenere i numeri e dall'altra – conclude Pittoni - di giustificare nuovi investimenti, così da non dover escludere chi merita».