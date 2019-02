Ritorna lo 'student day': porte aperte a futuri studenti e famiglie

UDINE – Porte aperte all’Università di Udine venerdì 15 e sabato 16 febbraio per il tradizionale appuntamento con lo Student Day, il salone dell’orientamento dedicato a futuri studenti e famiglie. La due giorni propone un contatto diretto con la realtà e la vita universitaria, con la presentazione dei corsi di laurea e dei principali servizi dell’ateneo e territoriali, attraverso incontri con docenti, tutor e studenti, ma anche con attività laboratoriali e simulazioni dei test di ingresso. Lo Student Day si svolgerà presso il polo scientifico dei Rizzi, in via delle Scienze 206 a Udine, dalle ore 9 alle ore 18 di venerdì 15 e dalle ore 9 alle ore 12.30 di sabato 16 febbraio.

Presentazioni dei corsi

In entrambe le mattinate docenti e tutor presenteranno tutti i corsi di studio attivi all’Università di Udine, desrivendone obiettivi formativi e percorsi di studio. Venerdì 15, dalle 9 alle 9.45 in aula I presentazione dei corsi delle professioni sanitarie e nell’aula L del corso di laurea in Medicina e chirurgia. Dalle 10 alle 10.45: in aula A i corsi di Ingegneria elettronica, gestionale e meccanica; in aula B i corsi dell’area di scienze matematiche, informatiche e multimediali; in aula C i corsi dell’area di agraria; in aula D il corso di Biotecnologie; in aula E i corsi dell’area di economia; in aula Fi corsi dell’area di diritti e giurisprudenza; in aula G i corsi dell’area di lettere, beni culturali, Dams e turismo; in aula H i corsi di lingue e letterature straniere e mediazione culturale; in aula I il corso di laurea in Relazioni pubbliche e in aula L i corsi delle professioni sanitarie. Dalle 11 alle 11.45 nell’aula A presentazione dei corsi di Ingegneria civile e ambientale, Scienze dell’architettura e Tecniche dell’edilizia e del territorio; nell’aula D il corso di Scienze motorie; nell’aula I Scienze della formazione primaria e nell’aula L Medicina e chirurgia. Nella aule B, C, E, F, G, H stesso programma della fascia oraria precedente.

Sabato 16 dalle 10 alle 10.45 in aula A presentazione dei corsi in Ingegneria elettronica, gestionale e meccanica; in aula D del corso di laurea in Biotecnologie; nell’aula F dei corsi dell’area di diritti e giurisprudenza; nell’aula H i corsi di lingue e letterature straniere e mediazione culturale;nell’aula I il corso di laurea in Relazioni pubbliche e nell’aula L i corsi delle professioni saniatarie. Dalle 11 alle 11.45 in aula A i corsi di Ingegneria civile e ambientale, Scienze dell’architettura e Tecniche dell’edilizia e del territorio; in aula B i corsi dell’area delle scienze matematiche, informatiche e multimediali; nell’aula C i corsi dell’area agraria; nell’aula D Scienze motorie; nell’aula Ei corsi di area economica; nell’aula G i corsi dell’area lettere, beni culturali, Dams e turismo; nell’aula I Scienze della formazione primaria enell’aula L Medicina e chirurgia.

Gli stand

Gli stand. Oltre 40 gli spazi espositivi allestiti nel corridoio delle grandi aule, rappresentativi dell’offerta formativa e dei servizi utili per vivere l’università. Negli stand, tutor, docenti e personale specializzato sarà a disposizione per informazioni e domande. Attività di orientamento. Gli interessati potranno partecipare venerdì e sabato dalle 11.45 alle 12 a Lab time, ovvero ad attività laboratoriali orientative di approfondimento organizzate dai vari corsi di studio, e venerdì dalle 14 alle 16.45 ai Laboratori di preparazione e simulazioni dei test di ammissione e di valutazione, per mettersi alla prova con le simulazioni dei test. Queste attività si svolgono su prenotazione (modulo online entro il 6 febbraio).

Orientamento dedicato alle famiglie