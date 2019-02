Controllo antidroga allo Zanon: nelle classi un'unità cinofila dei carabinieri

UDINE - Un controllo antidroga è stato effettuato lunedì mattina all'Istituto Zanon di Udine. Un'unità dei carabinieri proveniente da Padova in aggiunta ai militari dell'Arma della Compagnia di Udine è entrata nella scuola poco dopo le 10 restando all'interno per quasi un'ora. Non sono state trovate sostanze stupefacenti.

I carabinieri hanno setacciato alcune classi, i bagni e i corridoi dell'Istituto senza rintracciare droga. Un controllo che è stato chiesto dalla preside della scuola, con cui le forze dell'ordine sono in contatto durante l'anno scolastico. Quello effettuato allo Zanon è stato il primo intervento 'in solitaria' dei militari dell'Arma, che di solito operano in collaborazione con la Polizia sotto il coordinamento della Questura.