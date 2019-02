Scambia la targa del ciclomotore: multa da 952 euro e mezzo sequestrato

UDINE - Un 22enne è stato trovato alla guida di un ciclomotore a cui era stata applicata la targa di un altro motorino. E così oltre a una multa da 952 euro per la mancanza di assicurazione e per la circolazione con targa non propria, gli sono stati tolti 5 punti dalla patente e il ciclomotore è stato sottoposto al sequestro amministrativo e al fermo per 30 giorni. Come se non bastasse, il ragazzo era sprovvisto dell'abilitazione alla guida.

E' uno dei risultati conseguiti dalla Polizia stradale di Udine che nellultima settimana ha intensificato i controlli sulle arterie della provincia, fermando 623 veicoli e sottoponendo 194 persone ad accertamenti con etilometro e precursore. Sono state elevate, complessivamente, 304 infrazioni, con 657 punti decurtati. Le patenti di guida ritirate sono state 9, tra le quali 7 a conducenti di mezzi pesanti che avevano violato il divieto di sorpasso vigente all’interno di cantiere autostradale in A4.

Sono stati soccorsi 145 conducenti in difficoltà con 13 incidenti rilevati, 4 dei quali sulla viabilità ordinaria e 9 su quella autostradale, per un totale di 14 persone ferite.