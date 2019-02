UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di martedì 5 febbraio, prevede cielo in prevalenza sereno, salvo la possibile presenza di nubi basse al mattino sul Tarvisiano, con gelate notturne anche in pianura.

A Trieste soffierà Bora sostenuta, moderata sulle zone orientali e sul resto della costa. Durante il giorno aumento della temperatura in quota, con zero termico anche oltre 2.000 metri in serata, ma nelle valli inizierà a esserci inversione termica.