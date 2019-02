Si ribalta con l'auto sulla rotonda di Camporosso: ferita una 34enne

TARVISIO – Grave incidente sulla statale 13 Pontebbana, a Tarvisio, all’altezza del bar enoteca Dawit. Una Volkswagen Taiwan condotta da una 34enne nata in Svizzera si è ribaltata su un fianco dopo aver attraversato la rotonda di ingresso dell’abitato di Camporosso. Il sinistro si è verificato all’una di notte.

Ferita la conducente, per fortuna in maniera non grave, che è stata soccorsa dal personale del 118, giunto sul posto a bordo di un’ambulanza e dell’elicottero in modalità notturna.

Sul posto sono accorsi anche i Vigili del Fuoco e i carabinieri della Compagnia di Tarvisio. Ancora da chiarire le cause dell’incidente.