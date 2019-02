Tentano di rivendere 40 pacchetti di sigarette rubati: 3 persone nei guai

PALUZZA - I carabinieri della stazione di Paluzza hanno deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di ricettazione due minori e un maggiorenne, i primi due già affidati a una comunità di recupero della zona, i quali avrebbero tentato di rivendere 40 pacchetti di sigarette risultati oggetto di furto in una tabaccheria della zona.

Il furto risale a qualche settimana fa, quando i militari dell'Arma avevano denunciato un minore residente nella provincia pordenonese e attualmente affidato a una comunità di recupero della zona per furto aggravato e ricettazione.