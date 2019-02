Ufficio pubblico di via Gorghi inaccessibile ai disabili: la denuncia di Pellino

UDINE – E’ noto per le sue battaglie contro le barriere architettoniche, che in passato sono riuscire ad attirare l’attenzione di Striscia la Notizia. Domenico Pellino ora solleva un altro caso di inaccessibilità per i portatori di handicap, in via Gorghi. Si tratta della sede del Servizio sociale dei Comuni dell’ambito distrettuale udinese, al civico numero 16.

Pellino ha postato su Facebook la foto che mostra come l’ingresso dell’ufficio pubblico sia sprovvisto di pedana e di ascensore. «Sono stato in questo ufficio – racconta – per poter parlare con un referente visti i ritardi dei contributi dei bimestre novembre-dicembre riguardo al Fap, il Fondo autonomia possibile. Ritardi che ci stanno mettendo in difficoltà. Non ho potuto entrare direttamente a causa di questo ingresso. E’ dovuta salire mia figlia. Non ho più parole. Dico solo che è vergognoso tutto questo, a partire da questo ingresso non agibile a persone con disabilità. Spero solo che chi di dovere intervenga».