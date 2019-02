A4, tir esce di strada: ferito il conducente

LATISANA - Un incidente si è verificato nella mattinata del 6 febbraio, attorno alle 8.30, lungo il tratto autostradale della A4 tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia. Un tir, che trasportava un carico di pellet, per cause ancora al vaglio della polizia stradale, è fuoriuscito dalla carreggiata ed è finito nella scarpata laterale.

UN FERITO - Nello schianto è rimasto ferito il conducente del mezzo pesante. In seguito al sinistro non si sono formate code, ma brevi rallentamenti che si sono risolti in pochi minuti. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine per i rilievi, il personale di Autovie Venete, il 118, i vigili del fuoco e i soccorsi meccanici.