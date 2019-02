Non rientrano per la notte: trovati illesi due escursionisti triestini

TRAMONTI DI SOPRA - Sono stati ritrovati illesi i due escursionisti per i quali era scattato, intorno alle 14 di mercoledì, un avviso di allerta per mancato rientro.

I due escursionisti, due giovani di Trieste dalle prime informazioni raccolte, sono comparsi poco prima delle 16 in località Maleon, sopra Tramonti di Sopra, in buona salute. Avevano trascorso la notte a Casera Chiampis. Le squadre di soccorso della stazione di Maniago del Soccorso Alpino e Speleologico si erano comunque poco prima recate nell'area con una quindicina di tecnici, tre dei quali sono saliti a bordo dell'elicottero della Protezione Civile per effettuare delle perlustrazioni dall'alto e a Malga Chiampis, malga che i due escursionisti avevano ormai già lasciato da qualche ora.

Le loro generalità sono in mano ai carabinieri. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Pordenone.