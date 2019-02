Controlli antidroga al terminal studenti: bus passati al setaccio

UDINE - Nuovi controlli delle forze dell'ordine al terminal studenti di via della Faula. Come già avvenuto nei giorni scorsi, gli agenti della Questura di Udine in collaborazione con i colleghi del Reparto anticrimine di Padova e con l'ausilio di un'unità cinofila della Guardia di Finanza, hanno setacciato alcune delle corriere in arrivo.

Dalle 7.15 alle 8 circa sono stati fermati 5 bus dai quali i ragazzi sono stati fatti scendere uno a uno davanti al cane Cindy delle Fiamme Gialle. Il controllo è poi proseguito a bordo dei mezzi, alla ricerca di qualche sostanza stupefacente lasciata dai ragazzi. Questa volta, a differenza dell'ultimo controllo, non è stato trovato nulla.

Le verifiche a sorpresa proseguiranno nei prossimi giorni, con l'obiettivo di mitigare e tenere sotto controllo la diffusione della droga tra gli adolescenti, fenomeno che sta assumendo contorni preoccupanti anche in Friuli.