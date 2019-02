Grave incidente a Fraelacco: morto un 54enne di Gemona

TRICESIMO - Incidente mortale, nella notte tra mercoledì e giovedì, a Fraelacco di Tricesimo. A perdere la vita è stato un 54enne di Gemona, Mauro Calligaro, a bordo di una Renault Clio.

Il sinistro è avvenuto attorno all'una di notte

L'auto su cui viaggiava Calligaro (non era lui a guidare), ha perso il controllo ed è uscita di strada, finendo contro il muro di recinzione di una struttura per disabili. L'impatto è stato molto violento e per il 54enne non c'è stato nulla da fare. Ferite le altre due persone che si trovavano sull'auto: un 29enne di Gemona e una ragazza.

Carabinieri al lavoro

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e dei Vigili del Fuoco. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri della Compagnia di Udine, che ora dovranno risalire alle cause dell'incidente.