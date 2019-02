Colpo da 800 mila euro nel punto vendita Cumini

GEMONA – Maxi furto nel negozio di abbigliamento Cumini di Gemona del Friuli. Nella notte tra martedì 5 e mercoledì 6 febbraio una banda di malviventi ha messo nel mirino il negozio di via Pordenone, riuscendo a portare via merce del valore di circa 800 mila euro. I ladri sono entrati nel negozio forzando una grata e agendo indisturbati. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Un colpo che ha sorgere diverse domande, soprattutto sul funzionamento dei sistemi d’allarme e di videosorveglianza utilizzati per proteggere il punto vendita. Da verificare se i ladri siano stati così scaltri da metterli fuori uso e se abbiano approfittato di qualche malfunzionamento dei sistemi tecnologici. Di certo, riuscendo asportare via abiti di lusso per circa 800 mila euro, hanno avuto tutto il tempo per agire senza essere disturbati.

Ad accorgersi del furto sono stati i dipendenti al mattino, durante la riapertura del negozio.