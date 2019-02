Surfista friulano ferito alla gamba da una razza o da uno squalo

UDINE - Un 25enne friulano è rimasto ferito nelle acque della Nuova Zelanda mentre praticava surf. Non è ancora chiaro se ad attaccare Federico Maria Gigli, 25 anni, figlio dell'ex deputato Gian Luigi Gigli, sia stata una razza o un piccolo squalo. La notizia è stata data dal quotidiano on line Sunlive, che ha cercato di ricostruire l'incidente, avvenuto alla largo della spiaggia di Mount Mauanganu.

Il 25enne è stato soccorso da un altro surfista e medicato sul bagnasciuga. «Era scosso e preoccupato, si lamentava di quanto gli facesse male la ferita alla gamba», ha spiegato un soccorritore, come riporta il giornale on line neozelandese. Il giovane friulano, dopo essersi laureato a Trieste, si è trasferito in Nuova Zelanda la scorsa estate.