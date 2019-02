Evade dai domiciliari per tornare dalla sua ex: intervengono i carabinieri

UDINE - Nel pomeriggio di martedì 5 febbraio, i carabinieri del Norm di Udine, hanno arrestato per il reato di per evasione un pregiudicato 41enne che si trovava sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. L’uomo è ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti dell’ormai ex compagna.

In seguito ai controlli effettuati dai militari dell’Arma, si è scoperto che il 41enne aveva lasciato la sua abitazione, contravvenendo quindi alla misura degli arresti domiciliari, probabilmente con l’intenzione di tronare dalla ex convivente.

Rintracciato dai carabinieri è stato riportato a casa in attesa del rito direttissimo. E’ probabile che questa volta finisca in carcere.