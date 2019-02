Apre la porta dell'auto e colpisce uno scooter: ferito un 53enne

UDINE – Apre la porta dell’auto e non si accorge del sopraggiungere di uno scooter Piaggio. Per questo un 53enne di Pasian di Prato è finito in ospedale.

E’ successo giovedì mattina alle 8 in via Dalmazio Birago, a Udine. Come hanno riferito gli agenti della Polizia locale, intervenuti per i rilievi, all’altezza dell’ingressi carraio della scuola De Amicis, il 53 enne, che con il suo scooter percorreva la corsia in direzione di viale Venezia, è stato centrato in pieno dalla portiera di una Peugeot 206 con a bordo una 41enne di Udine.

In seguito all’impatto l’uomo ha perso il controllo del mezzo a due ruote finendo rovinosamente a terra. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha provveduto al trasporto in ospedale del 53enne.