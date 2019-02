Masterchef Italia: Gloria supera indenne anche la seconda puntata

UDINE – L’avventura di Gloria Clama nella cucina di Masterchef Italia prosegue. L’aspirante chef carnica ha superato indenne anche la seconda puntata del programma in onda ogni giovedì su Sky.

Questa volta la 40enne carnica non è riuscita ad attirare l’attenzione dei quattro giudici con i suoi piatti, meritandosi comunque la permanenza all’interno del programma. Prima ha superato la prova cucinando il quinto quarto (le interiora) di pesce, proponendo un piatto dal titolo ‘Pane, cuore e amore’, poi ha convinto Barbieri, Locatelli, Cannavacciuolo e Bastianich con le sue patate fritte dopo essere finita al Pressure test per aver perso, insieme alla sua squadra, la prova in esterna.

Anche questa volta tutto il Friuli (e la Carnia in particolare) ha tifato per lei: ora bisognerà attendere il prossimo giovedì per capire quali saranno le sfide che le si presenteranno davanti nella cucina più seguita d'Italia.