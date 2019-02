Aggrediscono uno straniero e poi si accaniscono contro la Polizia: arrestati

UDINE - Arrestati per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto a fornire le proprie generalità, lesioni personali. A finire nei guai sono stati due friulani 38enni, uno residente a Udine, l’altro nel Pordenonese.

I due prima se la sono presa con uno straniero, aggredendolo verbalmente e fisicamente nella zona della stazione delle autocorriere, in borgo stazione, poi, all’arrivo delle squadre Volanti, hanno iniziato a inveire anche contro gli agenti in divisa.

Il fatto è avvenuto in pieno giorno, verso le 2 del pomeriggio di mercoledì 6 febbraio. I due 38enni sono stati arrestati e posti in regime di arresti domiciliari in attesa del processo, previsto per la fine del mese.