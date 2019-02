TOLMEZZO - I carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Tolmezzo, in collaborazione con il personale della stazione del capoluogo carnico, hanno deferito in stato di libertà un 24enne residente in loco. Il giovane è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito di una perquisizione domiciliare, il 24enne è stato trovato in possesso di 25,7 grammi di hashish, suddivisa in dosi. La droga è stata posta sotto sequestro.