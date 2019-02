Esce di strada nel trevigiano: morta 18enne residente a Latisana

LATISANA – Una ragazza di 18 anni che da qualche anno abitava a Latisana, Jessica Dell'Innocenti, è morta venerdì sera in un incidente stradale avvenuto a Mignagola di Carbonera, nel trevigiano. Il fatto è avvenuto attorno alle 19.30 in via Spercenigo: l’auto su cui viaggiava la giovane è uscita di strada (per motivi al vaglio delle forze dell’ordine) all’altezza di una curva a gomito, finendo prima contro una colonnina del gas, poi contro un muro.

Purtroppo per la 18enne non c’è stato da fare. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia stradale e il personale del 118, con i sanitari che hanno soluto potuto constatare la morte della giovane. Jessica era originaria di Fossalta di Piave ma da qualche anno si era trasferita a Latisana, dove lavorava come parrucchiera.