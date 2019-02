OSOPPO - I carabinieri della stazione di Osoppo hanno arrestato per l’ipotesi di reato di furto aggravato un 44enne cittadino bulgaro, in Italia senza fissa dimora e già pregiudicato per reiterati specifici reati.

L’uomo era riuscito a rubare un paio di scarpe da ginnastica da un’abitazione privata della zona. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. L’uomo è stato accompagnato nel carcere di Udine, in via Spalato.