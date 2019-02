Che tempo farà domenica 10 febbraio? Ve lo dice l'Osmer Fvg

UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di domenica 10 febbraio, prevede cielo da nuvoloso a coperto e, specie sulla fascia orientale, saranno possibili già al mattino precipitazioni sparse, in genere deboli, con foschia, mentre sulla fascia occidentale e sui monti in quota sarà probabile nuvolosità meno consistente.

Dal pomeriggio-sera e soprattutto nella notte peggioramento con piogge più estese e un po' più abbondanti, specie ad est. In montagna nevicate, inizialmente oltre 600-800 metri di quota circa, poi probabilmente in innalzamento fino a 1000 metri circa, in nottata nuovamente in calo. Sulla costa soffierà Libeccio moderato, sostenuto nella notte.