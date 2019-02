La friulana Taylor Mega ammette: «Facevo uso di eroina»

UDINE - Ospite della trasmissione tv Verissimo, Tailor Mega, l'influencer friulana da poco 'cacciata' dall'Isola dei Famosi, ha ammesso di aver fatto uso di eroina. Quando si trovava in Honduras aveva parlato del suo passato da tossicodipendente, ma senza essere mai entrata nello specifico. L'ha fatto nel salotto di Silvia Toffanin.

Taylor ha raccontato la sua adolescenza difficile, con i primi approcci alle canne già a 14 anni anni. La 'svolta' in negativo tra i 16 e i 17 anni, al termine di una storia d'amore. In quel periodo "down", come l'ha definito la stessa influencer di Carlino, ha iniziato a fare uso di eroina iniettata in vena. Per sua fortuna è riuscita a uscirne nel giro di sei mesi e a cambiare completamente vita. "Ora mi curo, vado a dormire presto, non eccesso con il cibo e sono innamoratissima", ha raccontato a Verissimo.

L'influencer ha ammesso che l'esperienza dell'Isola, seppur breve, le sia servita per affrontare gli attacchi di panico di cui soffriva nell'ultimo periodo.