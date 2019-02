Sorpreso a rubare due biciclette: arrestato 28enne

UDINE - Il personale della sezione Volanti della Questura di Udine ha arrestato un 28enne italiano per tentato furto aggravato di due biciclette. Verso le 22 di venerdì 8 febbraio, in pieno centro storico, l’uomo era riuscito ad asportare due telai con ruota posteriore di due biciclette di valore, rimuovendo i perni che fissavano agli stessi le ruote anteriori, a loro volta legate con catena a una rastrelliera.

Grazie alla descrizione fornita alla sala operativa della Polizia di Stato da una ragazza che passava nei paraggi, gli equipaggi di due Volanti immediatamente rintracciavano la persona che, accortasi dell’arrivo dei poliziotti, abbandonati per strada i telai e un’altra bicicletta sulla quale viaggiava, cercava di dileguarsi.

Una volta fermato, gli agenti accertavano che l’uomo teneva in tasca i due perni poco prima rimossi per compiere il furto. Denunciato all’autorità giudiziaria per tentato furto aggravato, il 28enne è stato portato nel carcere di via Spalato.