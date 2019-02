Incidente stradale ad Aquileia: ferito un 56enne

AQUILEIA - Incidente stradale, nella tarda mattinata di domenica 10 febbraio, in località San Zili, ad Aquileia. Un'auto con a borgo un 56enne residente a Villa Vicentina è uscita di strada finendo ruote all'aria all’altezza dell’azienda agricola Sant’Egidio. A darne notizia è il Messaggero Veneto.

Le cause dell'incidente devono ancora essere chiarite

A quanto pare l'automobilista avrebbe perso il controllo in maiera autonoma, senza coinvolgere altri automobilisti. L'uomo è stato soccorso dai sanitari della Croce Verde Basso Friuli di Cervignano e dall'elicottero del 118. Ferito in modo grave, è stato elitrasportato all’ospedale di Udine. Non sarebbe in pericolo di vita.

Ferito elitrasportato all'ospedale

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia stradale. Il ferito è stato elitrasportato all’ospedale del capoluogo friulano. Il traffico, nel tratto interessato dal sinistro, ha subito qualche rallentamento per consentire le operazioni di soccorso.