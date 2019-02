Al Royal arriva dj Matrix, il re di YouTube

CORDENONS - Non ci sono dubbi: Matteo Schiavo, in arte Matrix, è il dj italiano del momento. Il popolo della rete lo adora. Praticamente ogni suo brano supera le tre milioni di visualizzazioni su YouTube.

IL DJ MATRIX - Dopo gli studi di pianoforte ha iniziato a fare il disc jokey all'età di quattordici anni. Le sue prime produzioni musicali di genere dance sono del 2006. Il primo successo è il remix del brano ‘Tu vivi nell'aria’ cantato da Miani e divenuto popolare anche all'estero. Grande popolarità ha poi raggiunto nel 2009 con la canzone ‘La tipica ragazza italiana’. Nel 2013 Dj Matrix ha fatto il resident dj all’Aquafan di Riccione, dove si è esibito con ospiti come Avicii, Martin Solveig, Gabry Ponte e Fabri Fibra. Del medesimo anno il successo di ‘Voglio tornare’ negli Anni 90, brano realizzato in collaborazione con Paps'n'Skar, pubblicato sotto la dance and love proprio di Gabry Ponte e certificato disco d'oro dalla Fimi. Due anni or sono ha prodotto il tormentone estivo ‘Baila como’ e ‘Papu’ degli YouTuber Gli Autogol, con la partecipazione di Alejandro ‘Papu’ Gómez, certificato disco di platino. Genio e sregolatezza? Proprio no, anzi. Dj Matrix è un ragazzo a modo, non fuma, non beve ed è diventato vegetariano. Si nutre di musica e divertimento.

L'appuntamento è quindi per sabato 16 febbraio al Royal per una notte imperdibile. Si continuerà poi sabato 23 febbraio con il tradizionale appuntamento con la one-night Mamacita e per marzo le serate Caliente, Yolo ed una super festa di Carnevale.

