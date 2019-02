Una PlayStation donata ai bambini ricoverati in Pediatria

PORDENONE - Buttare a terra una sigaretta, rompere un bicchiere o altri comportamenti scorretti, sono stati convertiti in buone prassi con la donazione di piccoli contributi finalizzati ad allietare la permanenza dei bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’Ospedale di Pordenone.

Si tratta dell’iniziativa promossa dal titolare del bar 'Corte del Castello' di S. Vito al Tagliamento, Emanuele Termini, che in pochi giorni grazie anche a contributi spontanei dei propri avventori, ha raccolto una somma che ha consentito di acquistare una consolle PlayStation con due postazioni e con relativi videogiochi che sono stati consegnati al primario della Pediatria, Roberto Dell’Amico.

Una piccola ma importante gara di solidarietà per la quale sono arrivati i ringraziamenti di tutto il personale di reparto e non solo. «Ringrazio – ha affermato il direttore generale dell’Azienda Sanitaria 5, Giorgio Simon – per questo generoso dono che contribuisce a migliorare l’accoglienza e a rendere più confortevole il ricovero dei bambini nella nostra Pediatria e che certamente gradiranno molto questo regalo».