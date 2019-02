Al Palmanova Outlet c'è il 'Carnevale al Village'

AIELLO DEL FRIULI – Un grande evento, che coinvolgerà adulti e bambini e che vedrà sfilare assieme alcune tra le storiche compagnie carnevalesche e bande della nostra regione. Dopo il grande successo dello scorso anno, al Palmanova Outlet Village torna, con un’edizione ancora più ricca, il 'Carnevale al Village', che vuole racchiudere, in una grande festa, le molteplici anime del carnevale del Friuli Venezia Giulia.

L’appuntamento sarà sabato 9 marzo, dalle 15 alle 18. Musica, balli, colori, animazione e soprattutto tante maschere animeranno le strade del Palmanova Outlet. Sfileranno, animati dallo spirito goliardico e positivo intrinseco alla festa, le otto compagnie dello storico, ormai giunto alla sessantaseiesima edizione, Carnevale Muggesano, conosciuto in tutta Italia e non solo: 'Bellezze Naturali', 'La Bora', 'Brivido', 'Bulli e Pupe', 'Lampo', 'Mandrioi', 'Ongia' e 'Trottola'. Ci sarà anche una rappresentanza del Carnevale triestino. Non mancheranno le storiche bande delle compagnie del Carnevale: 'Banda Bellezze naturali', di cui fanno parte musicisti che hanno suonato con i più importanti complessi triestini, 'Ongia/Bandongia', storica banda istituita nel lontano 1953, e 'Filarmonica di Santa Barbara/Lampo', che prende parte dal 1975 ininterrottamente alla sfilata del Carnevale Muggesano, dove più volte è stata premiata come miglior banda partecipante. Il Carnevale di Muggia, con le sue origini quattrocentesche (l’attestazione della sua esistenza emerge, con certezza storica, nel 1420), è sicuramente un momento di festa ma anche di cultura. Sfileranno lungo le vie del Village anche la compagnia 'Lis Mascheris' di Morsano di Strada, unico gruppo del Triveneto che può contare 30 anni di attività ininterrotta, con la collezione 'Fior di Favole', il 'Gruppo Giovedì Grasso Grions' di Grions al Torre, con 'Vita da Giungla', e la 'La Banda del Quaiat' di Romans d’Isonzo, con «Il terrore dei mari del Nord». In una festa di Carnevale che si rispetti non può, ovviamente, mancare la musica.

Nella piazza centrale, fino alle 18, divertimento assicurato con dj set E-lisa, pseudonimo di Elisa Chittaro, dj e produttrice originaria del Friuli Venezia Giulia, che vanta collaborazioni e performance importanti in club e locali rinomati. E-lisa ha avuto l’opportunità di aprire i concerti di grandi artisti come Finley, Giuliano Palma, Subsonica e tanti altri. All’evento, grazie alla partnership tra il Palmanova Outlet Village con Austria Turismo e la rinomata catena alberghiera 'KinderHotels', sarà presente anche una rappresentanza di quest’ultima. In palio ci sarà anche uno splendido fine settimana in una struttura KinderHotels per una famiglia (genitori più due bimbi), in pensione completa. Il Palmanova Outlet Village ringrazia per la preziosa collaborazione l’Associazione Compagnie del Carnevale Muggesano, la Pro Tissano, KinderHotels e Zenit. Durante l’evento saranno distribuiti tanti gadget a tutti i presenti. In caso di maltempo, l’evento si terrà il 16 marzo, alla stessa ora.