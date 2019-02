Si fa accreditare 80 euro senza mai spedire la merce: denunciato

CAMPOFORMIDO – Era riuscito a farsi accreditare 80 euro per la vendita di accessori per l’auto. Peccato che dopo aver incassato i soldi non abbia mai spedito la merce.

Per questo un 46enne di Messina è stato denunciato in stato di libertà per truffa aggravata on line. A cadere nel tranello è stato un friulano residente a Campoformido, che aveva notato l’annuncio sulla piattaforma subito.it. Dopo aver capito di essere stato truffato si è rivolto ai carabinieri sporgendo denuncia, lo scorso 18 novembre.

I militari dell’Arma hanno concluso le indagini l’11 febbraio identificando il 46enne e deferendolo all’autorità giudiziaria.