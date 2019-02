«Estate di Stelle a Palmanova»: in arrivo King Crimson e Venditti

PALMANOVA - L’estate musicale del Nordest si arricchisce di due nuovi importanti appuntamenti nel mese di luglio con l’annuncio dei primi nomi del calendario della rassegna 'Estate di Stelle a Palmanova', città patrimonio mondiale dell’umanità Unesco, che vede così tornare nella sua meravigliosa piazza Grande eventi musicali di rilievo internazionale.

Si comincia dunque sabato 6 luglio con il concerto di una band di livello assoluto nel panorama progressive rock britannico e mondiale, i King Crimson. Il secondo appuntamento vedrà invece protagonista, il prossimo 11 luglio, uno dei cantautori più amati della musica italiana di sempre, Antonello Venditti. Entrambi i concerti avranno inizio alle 21.30. I biglietti per il concerto dei King Crimson, organizzato da Euritmica collaborazione con Zenit srl, sono in vendita a partire dalle 15 di lunedì 11 febbraio, sul circuito Ticketone. I biglietti per il concerto di Antonello Venditti, organizzato da Zenit Srl, sono in vendita a partire dalle 15 di martedì 12 febbraio, sempre sul circuito Ticketone. La rassegna 'Estate di Stelle a Palmanova', che vedrà nei prossimi giorni svelato il suo calendario completo, è organizzata da Zenit srl, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Palmanova e PromoTurismo Fvg ed Euritmica. Tutte le info su www.azalea.it e www.euritmica.it.

«Palmanova si riconferma città perfetta per ospitare grandi eventi musicali - ha commentato il Sindaco della città stellata Francesco Martines - piazza Grande è un meraviglioso salotto adatto a essere utilizzato per grandi eventi come quelli che stiamo proponendo negli ultimi anni, a beneficio degli spettatori e delle attività economiche cittadine, con sicura ricaduta anche a livello turistico per la nostra città».

I King Crimson celebreranno nel 2019 il 50° anniversario del gruppo, e quale modo migliore, per la leggendaria band guidata da Robert Fripp, se non un tour mondiale che li vedrà toccare tre continenti e calcare i palchi dei maggiori festival ed arene estive. Location esclusive ospiteranno gli show italiani: l’Arena di Verona, la Palazzina di Caccia a Nichelino, l’Arena Santa Giuliana di Perugia e Piazza Grande di Palmanova, la città stellata patrimonio mondiale dell’Unesco. Luoghi magici che creeranno, insieme alla musica dei King Crimson, un’atmosfera unica. Da quando, nel 2014, la band è tornata ad esibirsi dal vivo, con show acclamati dalla critica che hanno fatto registrare il sold out in tutto il mondo (inclusi 2 incredibili concerti nell’Anfiteatro degli Scavi di Pompei, già casa dei Pink Floyd), il pubblico è stato reinventato, tanto quanto la band stessa. I concerti di tre ore serrate della band includono materiale proveniente da dodici dei loro tredici album in studio, tra cui molte canzoni dal loro capolavoro del 1969, 'In The Court Of The Crimson King'. La nuova line-up di otto membri propone molti pezzi storici che i Crimson non hanno mai suonato dal vivo, così come nuovi arrangiamenti di loro classici successi. Uno show unico, dove otto dei migliori musicisti al mondo suonano una musica che ha lasciato una traccia indelebile nella storia contemporanea.

Nuova data a Palmanova per il grande Antonello Venditti, cantautore italiano fra i più amati di sempre, capace di consegnare alla storia canzoni e album memorabili. Il nuovo concerto nella città stellata in provincia di Udine si aggiunge alla serie di eventi unici per celebrare i 40 anni di 'Sotto il segni dei pesci', uno degli album più significativi di tutta la musica italiana, dove Antonello Venditti sarà accompagnato dalla sua band storica, dando vita a un concerto intergenerazionale, con i brani dell’album inseriti al centro di 45 anni di canzoni. Un vero e proprio viaggio con perle entrate nella memoria collettiva di un intero Paese, che raccontano un’epoca e che sono diventate senza tempo, che parlavano ai giovani di allora e che sono capaci di comunicare ai ragazzi di oggi con un linguaggio assolutamente contemporaneo. Antonello Venditti, nato a Roma nel 1949, già da giovane conquista immediatamente la vetta delle classifiche con canzoni che diventano vere e proprie colonne sonore della vita di intere generazioni. Nei suoi spettacoli dal vivo è capace di appassionare e far sognare il pubblico conducendolo in un lungo viaggio attraverso le pagine più emozionanti della storia della musica italiana, pagine che lui stesso ha contribuito a scrivere, dagli anni ’60 fino ai giorni nostri. Considerato fra i più popolari e tra i più prolifici della cosiddetta Scuola Romana, dal 1972, anno del suo debutto discografico, ha condensato nel suo repertorio canzoni d'amore e d'impegno sociale. Con 30 milioni di copie è uno tra gli artisti italiani con il maggior numero di dischi venduti.