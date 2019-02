Cittadino afghano trovato con 24 grammi di hashish: denunciato

UDINE - Nel pomeriggio di domenica 10 febbraio, i carabinieri della sezione radiomobile di Udine, nel corso di un servizio finalizzato a limitare la diffusione delle sostanze stupefacenti in città, hanno deferito a piede libero alla competente autorità giudiziaria, un 23enne cittadino afgano residente a Udine.

Il giovane, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 24 grammi di hashish. Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro e il 23enne è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.