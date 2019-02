Bimbo di 5 anni muore nell'incendio della sua casa

PINZANO AL TAGLIAMENTO - Un bimbo, di 5 anni, di origini burkinabè, è morto per le conseguenze di un incendio divampato nella abitazione, occupata da una famiglia allargata del Burkina Faso, dove stava dormendo. In casa c'erano anche due gemelli di 27 anni, fuggiti in tempo, che ignoravano la presenza del fratellino: uno stava dormendo e si è lanciato dal primo piano riportando varie fratture, mentre l'altro è rimasto intossicato.

Per Abdul nulla da fare

Il piccolo è stato trovato sotto il letto, dove ha cercato di ripararsi, invano, da fumo. E' stato un Vigile del Fuoco a recuperarlo consegnandolo ai sanitari del 118 nel tentativo di rianimarlo. Ma per Abdul non c'è stato nulla da fare. E' morto poco dopo all'ospedale di San Daniele.

Da chiarire le cause del rogo

Sul posto i pompieri di Spilimbergo, Maniago e Pordenone, che hanno lavorato per ore scongiurando che le fiamme si propagassero alle case vicine. La casa è stata dichiarata inagibile e posta sotto sequestro dai carabinieri di Spilimbergo. Ancora da chiarire le cause del rogo.