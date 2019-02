Ciclista investita in piazzale Cella e due minori feriti in via Lumignacco

UDINE - Un’anziana e due minori sono rimasti feriti, nella giornata di martedì 12 febbraio, in due incidenti verificatisi in città. In entrambi i casi a occuparsi dei rilievi sono stati gli agenti della Polizia locale di Udine.

Poco prima di mezzogiorno una ciclista 80enne è stata urtata da un’auto in piazzale Cella. La donna stava attraversando la strada sulle strisce pedonali all’altezza del palazzo di Sereni Orizzonti quando è stata travolta, finendo a terra. L’auto non è stata ancora identificata. L’anziana è stata soccorsa dal personale del 118, giunto sul posto a bordo di un’ambulanza, e portata in ospedale per accertamenti.

Alle 21 due auto si sono scontrate tra via Selvussis e via Lumignacco. Si tratta di una Fiat Uno condotta da una 66enne di Udine, che viaggiava lungo via Lumignacco in direzione centro città, e una Renault Laguna con alla guida un 53enne di Pozzuolo, diretta lungo via Selvuzzis con direzione mercato ortofrutticolo. A restare feriti sono stati i due minori a bordo di una delle due auto, portati in ospedale per le cure del caso. Ancora da chiarire le responsabilità del sinistro.