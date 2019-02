Auto speronata in A4: è caccia al pirata della strada

LATISANA - E’ caccia a una Range Rover grigia che ha messo in pericolo la vita di diversi automobilisti sull’autostrada A4, nel tratto dove c’è il cantiere per la terza corsia. La persona che si trovava alla guida ha voluto forzare un sorpasso, speronando una Ford Galaxy prima di darsi alla fuga. Il fatto è stato segnalato alla Polizia stradale di Palmanova, che ha avviato le indagini.

Un atteggiamento da vero pirata della strada

E’ accaduto martedì 12 febbraio verso le 20 subito dopo l’uscita di Latisana, in direzione Trieste. Il pirata della strada vorrebbe superare la Ford Galaxy, in transito sulla corsia di sorpasso, ma la colonna di mezzi pesanti sulla corsia di marcia impedisce all’auto di rientrare. Chi è alla guida della Ranger Rover si spazientisce e appena la Ford riesce a spostarsi, infilandosi tra un tir e l’altro, la Rover si affianca in maniera aggressiva e sperona ripetutamente l’auto sulla fiancata sinistra prima di dileguarsi.

Indaga la Polizia stradale

Per fortuna chi era alla guida della Ford (con a bordo altre tre persone) è riuscito a mantenere il controllo dell’auto evitando conseguenze gravi per chi si trovava nell’auto e per gli altri veicoli in transito in quel momento in autostrada. Ora la Polizia stradale è alla ricerca del pirata della strada grazie anche all’ausilio delle telecamere di videosorveglianza.