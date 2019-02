Casa svaligiata in viale Ungheria: il bottino è di 15 mila euro

UDINE – I ladri hanno messo nel mirino un appartamento di viale Ungheria, riuscendo a portare via preziosi e contanti per un totale di 15 mila euro. La scoperta è stata fatta dal proprietario al suo rientro a casa, con la segnalazione di quanto accaduto che è stata girata ai carabinieri.

I furfanti sarebbero entrati in azione martedì 12 febbraio, mettendo le mano su gioielli per un valore di circa 8 mila euro e su contanti per un valore di 7 mila euro.

I carabinieri stanno indagando anche per un colpo messo a segno a Colloredo di Monte Albano.