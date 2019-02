UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di giovedì 14 febbraio, prevede cielo da poco nuvoloso a variabile, con schiarite più frequenti dal pomeriggio.

Gelate notturne in pianura ma le temperature massime saranno in aumento ovunque e lo zero termico si porterà intorno ai 2.500 metri con marcata inversione termica notturna nelle valli.