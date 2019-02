Porta in Italia un clandestino iracheno: arrestato passeur austriaco

TARVISIO – Stava portando in Italia, a bordo della propria automobile, un clandestino iracheno. Per questo un 41enne austriaco, fermato per un controllo dai carabinieri del Norm di Tarvisio, è stato arrestato per l’ipotesi di reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Entrambi i protagonisti della vicenda sono finiti a Udine: il passeur nel carcere di via Spalato, l’iracheno, trovato senza documenti e dichiaratosi richiedente asili politico, in Questura per le pratiche di rito. Il controllo dei carabinieri è stato effettuato nei pressi valico italo-austriaco.